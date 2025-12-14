دستگاه «گاما پروب» ساخت ایران با شناسایی دقیق بافت‌های سرطانی، به‌ویژه در سرطان پستان، امکان جراحی‌های هدفمندتر و کاهش مداخلات غیرضروری را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، یک فناوری بومی در حوزه پزشکی هسته‌ای، امکان انجام جراحی‌های دقیق و هدفمند سرطان را در کشور فراهم کرده است؛ دستگاه «گاما پروب» ایران‌ساخت با شناسایی دقیق بافت‌های درگیر بیماری، به‌ویژه در سرطان پستان، نقش مهمی در کاهش جراحی‌های غیرضروری و ارتقای کیفیت درمان در نظام سلامت ایفا می‌کند.

سپیده ابراهیمی سرپرست فروش یک شرکت دانش بنیان با اشاره به فعالیت این شرکت در حوزه تولید تجهیزات پیشرفته پزشکی هسته‌ای گفت: این شرکت

از سال ۲۰۰۹ فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر به‌عنوان یکی از شرکت‌های تخصصی فعال در این حوزه شناخته می‌شود.

وی با اشاره به یکی از محصولات راهبردی این شرکت افزود: دستگاه گاما پروب از جمله محصولات کاربردی پرتو نگار پرشیا است که در جراحی انواع سرطان‌ها، به‌ویژه سرطان پستان، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه امکان انجام جراحی‌های هدفمند را فراهم کرده و در بسیاری از موارد، از تخلیه کامل غدد لنفاوی کنار بافت پستان جلوگیری می‌کند.

ابراهیمی با تشریح نحوه عملکرد این دستگاه توضیح داد: در این روش، ابتدا رادیودارویی به نام تکنسیم-۹۹m به بیمار تزریق می‌شود. سپس با استفاده از گاما پروب، ناحیه درگیر بیماری و غده لنفاوی نگهبان که معمولاً حدود ۱۰ درصد از دوز تزریق‌شده را جذب می‌کند، شناسایی می‌شود. بررسی این غده مشخص می‌کند که آیا سرطان گسترش یافته است یا خیر و بر همین اساس، نوع و گستره جراحی تعیین می‌شود.

سرپرست فروش این شرکت در ادامه با معرفی ویژگی‌های فنی این محصول گفت: گاما پروب یک سیستم کمک‌جراحی برای تشخیص و تعیین موقعیت نقاط دارای جذب بالای رادیونوکلئید (به ایزوتوپی اطلاق می‌شود که دارای تعداد اضافی از نوترون‌ها یا پروتون‌ها است) در بدن یا بافت است. این سیستم رادیودارویی را که پیش‌تر به بدن تزریق شده و در آن توزیع یافته، آشکارسازی و مکان‌یابی می‌کند. رادیونوکلئید پرکاربرد در این دستگاه شامل Tc-99m، I-131 و F-18 هستند.

وی افزود: گاما پروب قابلیت استفاده در جراحی‌های باز، لاپاراسکوپی و توراسکوپی ( یک روش کم تهاجمی است که برای تشخیص و درمان شرایط حفره قفسه سینه مانند افیوژن پلور، عفونت ها و سرطان ها استفاده می شود) و همچنین به‌صورت خارج از بدن را دارد. علاوه بر این، در تمامی مواردی که نیاز به آشکارسازی نقاط کوچک با حساسیت و تفکیک‌پذیری بالا وجود داشته باشد، می‌توان از این دستگاه استفاده کرد.

ابراهیمی با اشاره به کاربردهای بالینی این محصول بیان کرد: دستگاه گاما پروب در درمان و تشخیص سرطان پستان، سرطان‌های زنان و زایمان، ملانوما و تومورهای پوستی، سرطان‌های سر و گردن، سرطان‌های غدد درون‌ریز، سرطان‌های اورولوژی و همچنین در حوزه پزشکی هسته‌ای کاربرد گسترده‌ای دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به جایگاه این فناوری در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، شرکت پرتو نگار پرشیا تنها تولیدکننده داخلی دستگاه گاما پن (بدون سیم) در ایران است.

این فناوری در سطح بین‌المللی نیز تنها توسط یک شرکت فرانسوی توسعه داده شده و ایران دومین کشور دارنده این دانش فنی محسوب می‌شود.

سرپرست فروش این شرکت درباره صادرات این محصول تصریح کرد: تاکنون صادرات این دستگاه به کشور عراق انجام شده و رایزنی‌ها برای ورود به بازار کشورهایی مانند روسیه نیز در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان با اشاره به مزیت اقتصادی این محصول اظهار کرد: قیمت دستگاه گاماپن تولید داخل حدود ۹۰۰ میلیون تومان است، در حالی که نمونه خارجی آن حدود ۲۵ هزار دلار قیمت دارد. تاکنون نیز در ۱۹۰ مرکز درمانی دستگاه گاماپروب نصب و راه‌اندازی شده است.