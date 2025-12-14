به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد: در ۲۰ روز نخست آذرماه، بیش از ۱۵۷ هزار و ۴۹۰ فقره تخلف حادثه‌ساز در معابر پایتخت اعمال قانون شده است؛ آماری که نشان‌دهنده گستردگی رفتار‌های پرخطر رانندگان و ضرورت توجه جدی به فرهنگ ترافیک و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در خصوص برخورد با تخلفات حادثه‌ساز در پایتخت گفت: مأموران پلیس راهور در بازه زمانی اول تا بیستم آذرماه، با هدف ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش تصادفات، بیش از ۱۵۷ هزار و ۴۹۰ فقره تخلف حادثه‌ساز را در سطح شهر تهران اعمال قانون کرده‌اند.

وی افزود: این آمار نشان‌دهنده آن است که همچنان بخش قابل توجهی از رانندگان نسبت به قوانین بی‌توجه هستند و همین رفتار‌ها می‌تواند زمینه‌ساز وقوع حوادث ناگوار و خسارات جبران‌ناپذیر شود.

سردار موسوی پور در مورد جزئیات آمار برخی از این تخلفات حادثه ساز اظهار داشت: بیش از ۳۳ هزار و ۴۰۰ فقره تخلف مربوط به سرعت غیرمجاز که یکی از اصلی‌ترین عوامل وقوع تصادفات شدید و مرگبار محسوب می‌شود. بیش از ۳۷۰ فقره تخلف مربوط به سبقت غیرمجاز که اغلب در بزرگراه‌ها و معابر شلوغ رخ داده و خطر برخورد‌های زنجیره‌ای را افزایش می‌دهد. بیش از ۵۷ هزار و ۲۸۰ فقره تخلف مربوط به ورود ممنوع که علاوه بر ایجاد بی‌نظمی در ترافیک، احتمال برخورد‌های روبه‌رو و تصادفات جدی را بالا می‌برد. بیش از ۱،۸۰۰ فقره تخلف مربوط به حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها که یکی از خطرناک‌ترین رفتار‌های رانندگی بوده و می‌تواند منجر به حوادث مرگبار شود.

سردار موسوی‌پور تأکید کرد: پلیس راهور با جدیت و بدون اغماض با این دسته از تخلفات برخورد خواهد کرد و هدف اصلی از این اقدامات، حفظ جان شهروندان و کاهش آمار تصادفات است. وی همچنین از رانندگان خواست با رعایت قوانین، سهم خود را در ارتقای ایمنی ترافیک ایفا کنند.

پلیس راهور تهران بزرگ ضمن هشدار به رانندگان یادآور شد: رعایت سرعت مجاز نه‌تنها از جریمه و اعمال قانون جلوگیری می‌کند، بلکه مهم‌ترین عامل حفظ جان رانندگان و سرنشینان است. پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز، مانع وقوع تصادفات مرگبار و برخورد‌های زنجیره‌ای می‌شود. توجه به علائم ورود ممنوع، نظم و ایمنی ترافیک را تضمین کرده و از بروز حوادث روبه‌رو جلوگیری می‌کند. خودداری از حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها، یکی از اصول حیاتی برای پیشگیری از حوادث جبران‌ناپذیر است.

وی در پایان افزود: هر راننده با رعایت قوانین، نه‌تنها از جریمه و اعمال قانون دور می‌ماند، بلکه سهمی بزرگ در کاهش تصادفات و حفظ امنیت اجتماعی ایفا می‌کند. ایمنی، نتیجه احترام به قانون است و هر تخلف کوچک می‌تواند به حادثه‌ای بزرگ تبدیل شود.