به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، پویش زندگی با آیه‌ها چهار نماهنگ جدید با محوریت سوره‌های مبارکه توحید، مسد، فلق و کافرون و با استفاده از فناوری هوش مصنوعی تولید و منتشر کرد.

این مجموعه با هدف ترویج معارف قرآن کریم، بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین رسانه‌ای و انتقال مفاهیم الهی به زبان تصویر و هنر، در اختیار فعالان قرآنی، سفیران آیه‌ها و عموم علاقه‌مندان قرار گرفته است.

هر یک از این نماهنگ‌ها با رویکردی محتوایی و هنری و متناسب با فضای معنوی سوره‌ها طراحی شده و تلاش شده است، مفاهیم عمیق توحیدی، اخلاقی و تربیتی آیات قرآن کریم به شکلی جذاب، قابل فهم و اثرگذار ارائه شود.

استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند تولید، امکان خلق تصاویر، فضاسازی متناسب با مفاهیم آیات را فراهم کرده است.

این نماهنگ‌ها هم‌اکنون از طریق صفحه آپارات «زندگی با آیه‌ها» در دسترس قرار دارد و مخاطبان می‌توانند با مراجعه به لینک‌های مربوط، با تماشای هر اثر، آن را دریافت و در فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و تبلیغی خود استفاده کنند.

انتشار این آثار می‌تواند گامی مؤثر برای توسعه محتوای قرآنی نوآورانه و همگام با فناوری‌های روز باشد.

نماهنگ‌های منتشر شده به شرح زیر است:

گفتنی است این مجموعه در ادامه مسیر رسانه‌ای زندگی با آیه‌ها و با همراهی سفیران و فعالان قرآنی تولید شده و تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ابزار‌های نوین، پیوندی عمیق‌تر میان آیات و زندگی روزمره مخاطبان ایجاد کند.