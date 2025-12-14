مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: از سهمیه ۲۱ هزار و ۶۵۶ تن کود‌های ازته، حدود ۱۸ هزار و ۵۶۰ تن تأمین شده که معادل ۸۶ درصد سهمیه سالانه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محسن مهدوی، افزود: روند توزیع کود همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، صد درصد سهمیه جذب و توزیع شود.

وی افزود: در بخش کود‌های فسفاته، سهمیه استان ۴هزار و ۸۲۸ تن بوده که تاکنون ۲هزار و ۹۰ تن آن تأمین شده و این رقم معادل ۴۳ درصد سهمیه سالانه است. در خصوص کود‌های پتاسه از سهمیه ۲هزار و ۴۲۶ تن، تاکنون ۲هزار و ۷۹۷ تن تأمین شده که معادل ۱۱۵ درصد سهمیه سالانه است. این امر نشان‌دهنده استقبال کشاورزان از مصرف کود‌های پتاسه و اهمیت آن در شرایط اقلیمی استان است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان هم با اشاره به اهمیت تغذیه متعادل در افزایش عملکرد و کیفیت محصولات زراعی گفت: توزیع کود‌های یارانه‌ای اوره، فسفاته و پتاسه از طریق ۴۹ کارگزاری فعال در ۱۲ شهرستان استان انجام می‌شود.

روح‌الله سعیدی افزود: تاکنون حدود ۸۳ درصد اوره، ۳۶ درصد فسفاته و ۸۷ درصد پتاسه بین کشاورزان توزیع شده است.