نمایشگاه نقاشی «رقص رنگ و قلم» با ارائه بیش از ۵۰ اثر هنری، در خانه فرهنگ شهرداری بافق افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، حدیث پورمیرزایی هنرمند و مسئول برگزاری این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه بیش از ۵۰ اثر نقاشی با تکنیک مدادرنگ به نمایش درآمده که چهار اثر متعلق به خودم و سایر آثار، حاصل تلاش هنرجویانم است.

وی با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه هنر‌های تجسمی افزود: حدود ۱۰ سال است که در زمینه نقاشی فعالیت می‌کنم و تمامی آثار ارائه‌شده در این نمایشگاه با تکنیک مدادرنگ اجرا شده‌اند. همچنین نزدیک به دو سال است که به آموزش هنرجویان مشغول هستم.

پورمیرزایی با بیان اینکه هنرجویان حاضر در این نمایشگاه در رده سنی ۹ تا ۴۰ سال قرار دارند، گفت: آثار ارائه‌شده با موضوع آزاد و به همت حدود ۱۶ هنرمند بافقی خلق شده است که همگی از هنرجویان این مجموعه آموزشی هستند.

وی ادامه داد: تمامی تابلو‌های ارائه‌شده در نمایشگاه رقص رنگ و قلم برای فروش عرضه شده و علاقه‌مندان می‌توانند در صورت تمایل، آثار مورد نظر خود را خریداری کنند.

گفتنی است نمایشگاه نقاشی «رقص رنگ و قلم» به مدت یک هفته، همه‌روزه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در خانه فرهنگ شماره یک شهرداری بافق برای بازدید عموم دایر است.

در حال حاضر حدود ۶۰ هنرمند در زمینه نقاشی در شهرستان بافق به‌صورت فعال مشغول فعالیت هستند.