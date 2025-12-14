پخش زنده
۵۰ خودروی گرفتار در برف و کولاک جاده خلخال - اسالم با کمک عوامل هلالاحمر و راهداری شهرستان خلخال نجات پیدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل به دنبال بارش برف و کولاک در محور مواصلاتی خلخال - الماس، تیمهای عملیاتی جهت امدادرسانی به حادثه دیدگان اعزام شدند.
۵۰ خودروی گرفتار در برف و کولاک با کمک عوامل هلالاحمر و راهداری شهرستان خلخال رهاسازی شده و برای ۴۵ نفر امدادرسانی انجام شد.
۴ نفر از حادثهدیدگان نیز در محل پایگاه امدادرسانی هلالاحمر، خدمات اسکان اضطراری دریافت کردند.
همچنین عملیات برفروبی وامدادرسانی به خودروهای در راه مانده در کولاک نیز توسط راهداران شهرستان خلخال به طور مداوم انجام شده است و خودروهای در راه مانده به علت کولاک شدید توسط اکیپ مستقر در راهدارخانه الماس (شهید غنیمت اسدی) شهرستان خلخال نجات پیدا کردند.