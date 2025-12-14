پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر پشتیبانی از اجرای طرح «نماد» به عنوان یک نظام مراقبت اجتماعی از دانشآموزان، گفت: وزارت آموزش و پرورش باید برنامه عملیاتی مدرسه - محور با زمانبندی و شاخصهای ارزیابی را به کمیسیون ارائه دهد و ما با ابزارهای قانونی، ترک فعلها و کمبودها را پیگیری خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص اهمیت " نماد" گفت : نماد نظام مراقبت اجتماعی از دانشآموزان، چارچوب ملی با هدف پیشگیری، شناسایی بهموقع، مداخله مؤثر و پیگیری مشکلات روانی-اجتماعی دانشآموزان، شبکه همکاری بین دستگاهی با ارتباط مدرسه و نهادهای اجتماعی و حمایتی، مبتنی بر تحول بنیادین آموزش و پرورش و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که هدف از " نماد" پیشگیری از آسیبهای اجتماعی (اعتیاد، خشونت، افسردگی، فرار، اختلالات رفتاری و غیره) است.
وی با اشاره به هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نماد، بیان کرد: غربالگری و مداخله بهموقع، ایجاد امنیت روانی و محیط تربیتی سالم در مدرسه و ارتقای ارتباط خانواده-مدرسه، حمایت و پیگیری تخصصی برای موارد حاد یا خانوادگی با ایجاد این سامانه می تواند انجام شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درخصوص اجرا و سازوکار این طرح اظهار کرد: سازو کار این طرح، مدرسه محور و با نقش کلیدی مدیر، معلم، مشاور و مربی پرورشی در شناسایی اولیه و ثبت در سامانه نماد است که در سطح منطقه و استان می تواند با بررسی پروندهها، ارجاع به متخصصان، مدیریت موارد پیچیده انجام پذیرد.
وی تصریح کرد: ستاد ملی بیندستگاهی شامل آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، بهزیستی، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و دادستانی، سازمان تبلیغات، سازمان جوانان، هلال احمر، سازمان امور اجتماعی کشور است که باید همکاری لازم را انجام دهند و هدف ایجاد زنجیره حمایتی برای هر دانشآموز در معرض آسیب است.
به گفته رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خروجیهای مورد انتظار با اجرای "نماد" کاهش افت تحصیلی و آسیبهای پرخطر نوجوانی، افزایش مهارتهای زندگی و تابآوری، تقویت توان خانواده در مدیریت مسائل فرزندان و مستندسازی وضعیت آسیبها برای تصمیمگیری ملی است .
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم شورای اسلامی به تعهدات قانونی و ارتباط با سند تحول بنیادین اشاره و تاکید کرد: اجرای" نماد "تکلیف قانونی وزارت آموزش و پرورش و همسو با سند تحول بنیادین (راهکارهای مرتبط با پیشگیری و مراقبت اجتماعی، مدرسه-محور شدن اجرای نماد) است اما این اجرای این تکلیف قانونی چالش های عمدهای هم دارد، از جمله نبود توازن جایگاه نظارتی در استانها، کمبود مشاوران در مدارس، ظرفیت سامانه و گزارشدهی ناکارآمد، ضعف همکاری بین دستگاهی، عدم اجرای کامل غربالگری، نبود برنامه مدرسهمحور و موازیکاری پرورشی است.
وی در ادامه به نکات و محورهای کلیدی درخواستها و پیشنهادهای کمیسیون اصل نود اشاره و اعلام کرد: تثبیت جایگاه نظارتی و حمایت قانونی با نگاه حمایتی و دقیق، اجرای تکالیف سند تحول بنیادین و نماد به صورت مدرسه-محور از نکات کلیدی است. همچنین در این راستا وجود مسئول پاسخگو در هر سطح (مدرسه، منطقه،استان) ضروری است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: زنجیره واحد همسویی بین دستگاهها و اجرای الزامی و عدم ترک فعلها از دیگر موارد محورها است و داده و گزارشدهی شفاف برای ارزیابی اثر (شناسایی دانشآموزان در معرض آسیب، اقدامات انجامشده، نتایج) باید پیگیری شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی به نقش محوری مدرسه و نقش حمایتگر ستاد به عنوان پشتیبان اشاره و تصریح کرد: برنامه زمانبندی، مسئول-محور و شاخصهای ارزیابی برای اجرای کامل نماد، تفاهمنامههای عملیاتی با بهزیستی، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، بهداشت و سایر نهادها با خروجی قابل سنجش نیز از دیگر موارد محورهای اصلی "نماد" است .
وی از ایجاد سامانه یکپارچه پایش آسیبهای دانشآموزی خبر داد و گفت: تخصیص بودجه مشخص و قابل نظارت (مثلاً سهم مشخص از بودجه استانی برای پیشگیری) ضروریست و نقشه جامع مداخلات تربیتی برای جلوگیری از موازیکاری، تقویت پیوند مدرسه با خانواده و طرح پیام مدرسه برای والدین و آموزش خانواده درباره مدیریت فضای مجازی و مسائل فرزندان باید اجرا شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از اجرای طرح "یارمدرسه "در راستای طرح " نماد" اطلاع داد و گفت : تعریف استاندارد برای "یار مدرسه" و تخصیص منابع انسانی (مشاوران پرورشی) در جهت حمایت طرح " نماد" است و پروتکلهای غربالگری، محرمانگی دادهها و مداخله فوری برای بحرانها ( مشابه طرح ۱۱۵)، ایجاد قرارگاه عملیات مجلسی نماد در مناطق و تخصیص نیروهای پاسخگو، نیز باید اجرایی شود.
وی تاکید کرد: گزارشهای فصلی و جمعآوری شکایات مردمی باید برای تکمیل روند نظارتی، ارائه نسخه اولیه نقشه جامع، مداخلات تربیتی و اصلاحات اجرایی تا مهلتهای مشخص به کمیسیون نود ارائه شود. همچنین کمیسیون اصل نود مجلس موضوع را به صورت پروژهای زمانبندیشده با محوریت ارزیابی و گزارش به صحن علنی مجلس پیگیری می کند تا به عنوان سند رسمی در اسناد ملی ثبت شود و امکان بودجه و نظارت فراهم شود البته همراهی مجلس بهویژه کمیسیونهای اجتماعی، فرهنگی و آموزش یک ضرورت جدی است و این اعلام آمادگی میسر است تا جلسهای با محوریت موضوع در یکی از نشستهای یکشنبه صبح مجلس برگزار شود و از ظرفیتهای موجود برای اجرای برنامه استفاده شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: "نماد" باید از سطح شعار خارج و به سطح مدرسه برسد و مدارس میدان عملیات باشند. همچنین وزیر و وزارت آموزش و پرورش باید برنامه عملیاتی مدرسه - محور با زمانبندی و شاخصهای ارزیابی ارائه دهند و کمیسیون اصل نود آماده است با ابزارهای قانونی، ترک فعلها و کمبودها را پیگیری و از اجرای کامل نماد پشتیبانی کند.