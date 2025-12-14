احمد دنیامالی در پیامی با ارج گذاشتن به تلاش کاروان ایران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان، آنها را آینده‌سازان ورزش کشور برای فتح قله‌های موفقیت در بازی‌های پارالمپیک در آینده دانست.

­پیام وزیر ورزش و جوانان به کاروان «فرزندان ایران، سفیران پیروزی»

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام احمد دنیامالی به شرح زیر است:

به نام خداوند دانا و توانمند

فرزندان برومند ایران اسلامی.

جوانان توان‌یاب و روشن‌دل کاروان «فرزندان ایران، سفیران پیروزی»

حضور شما در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان جلوه‌ای از تلاش مستمر، پشتکار و تعهد فنی است. با تمرین‌های منظم و رعایت اصول حرفه‌ای، نماینده‌ای شایسته برای ورزش پارالمپیک ایران بودید و بار دیگر نشان دادید که موفقیت، نتیجه ایمان به توانایی‌ها و تمرکز در مسیر دشوار است.

کسب ۷۶مدال طلا، ۹۶ نقره و ۹۰ برنز کسب کند و در جایگاه دوم رده‌بندی مدال‌ها، در حالی که بیشترین تعداد مدال در میان تمامی کشور‌ها ۲۶۲ مدال به کاروان ایران اسلامی تعلق گرفت، نشان از سطح بالای آمادگی، استقامت و روحیه رقابتی شما دارد. هر مدال، روایتگر ساعت‌ها تمرین، صبر و تعهد به ارتقای ورزش کشور است.

برای من مایه خوشحالی بود که برخی رقابت‌های شما را از نزدیک شاهد بودم و تلاش خستگی‌ناپذیرتان برای اهتزاز پرچم مقدس کشورمان را نظاره کردم.

بی‌تردید شما سرمایه‌های گران‌بهای ورزش ایران و امید‌های روشن فتح قله‌های آینده پارالمپیک هستید و مسیر پیش‌رو، الگویی ماندگار برای نسل‌های بعد خواهد بود.

همچنین لازم می‌دانم از کمیته ملی پارالمپیک و تمامی فدراسیون‌های مرتبط که زمینه آماده‌سازی و موفقیت کاروان را فراهم کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم. همکاری و حمایت شما بخش مهمی از این موفقیت بزرگ بود.

برای یکایک شما، تداوم موفقیت، سلامت، انگیزه و درخشش روزافزون آرزو می‌کنم.