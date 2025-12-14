به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران در نشست شورای اداری استان با تقدیر از نقش رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی، گفت: با پوشش خبری موضوع الیت، دست رسانه‌های بیگانه برای وارونه جلوه دادن موضوع کوتاه شد.

مهدی یونسی در ادامه به حوزه بهداشت و حمل‌ونقل پرداخت و گفت: با تعطیلی مدارس قبل از موعد مقرر توانستیم بیماری آنفولانزا را در سطح استان کنترل کنیم.

وی درباره پروژه راهسازی پل‌سفید گفت: ساخت پل و تعریض کردن در منطقه پل‌سفید کمتر از یک سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران استان نیز در این نشست با تشریح آمار رسمی اعلام کرد: تا تاریخ یکم مهرماه ۷۱ مورد آتش‌سوزی در سطح استان به وجود آمده که به سرعت اطفا شد و سطح آتش‌سوزی الیت بالاتر از ده هکتار نبوده است.

ام‌البنین محمدی مدیرکل امور بانوان استانداری نیز در این نشست گفت: ۸۸ نفر از بانوان در بخش‌های دستگاه‌های مختلف استان مدیر هستند.

وی از اهدای زمین به ۷۰۰ خانواده چندفرزندی در راستای حمایت از جوانی جمعیت خبر داد.

در پایان، غلامرضا شریعتی، رئیس مجمع نمایندگان مازندران، از شناسایی چالش‌های استان و آغاز عملیات اجرایی برای طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی خبر داد.

گزارش از مهدی حسن پور