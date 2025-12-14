پخش زنده
نشست نقش فرهنگ و رسانه در پیشبرد دیپلماسی در دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،سفیر پیشین ایران در ترکمنستان در این نشست با اشاره به لزوم به کارگیری ابزارهای دیپلماسی فرهنگی برای حل مشکلات کشور گفت: رسانهها از ابزارهای مهم و اثر گذار دیپلماسی فرهنگی هستند.
ارباب خالص با اشاره به اینکه دیپلماسی فرهنگی مسیر تعامل با کشورهای همسایه افزود: یازده درصد جمعیت جهان همسایه ایران هستند و تعامل و افزایش همکاریها با همسایگان میتواند راهگشای حل برخی مشکلات کشور باشد.
در پایان این جلسه، دانشجویان پرسشهای خود را درباره رویکرد دستگاه دیپلماسی کشور در توسعه دیپلماسی فرهنگی مطرح کردند.