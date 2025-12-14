به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از غزه؛ بر اساس گزارش وزارت بهداشت غزه، کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی درمان بیماران را با مشکل جدی رو‌به‌رو کرده است. از سوی دیگر اقدام رژیم صهیونیستی در جلوگیری از ورود دارو به نوار غزه، اوضاع در بیمارستان‌های این منطقه را به مرز فاجعه رسانده است.

خلیل الدقران سخنگوی بیمارستان شهدای الاقصی گفت: وضع درمانی و سلامت در نوار غزه همچنان وخیم و فاجعه بار است، زیرا رژیم اشغالگر از زمان اعلام آتش بس از ورود دارو و ملزومات پزشکی به نوار غزه جلوگیری می‌کند. یعنی به جز برخی از کمک‌های بسیار کم که تنها یک درصد از نیاز‌های بخش سلامت را تامین می‌کند هیچ کمک دیگری به نوار غزه وارد نشده است. ما به ملزومات و تجهیزات پزشکی مربوط به بیماران کلیوی، بخش‌های مراقبت‌های ویژه، بخش نوزادان و آزمایشگاه نیاز داریم. وضع بهداشت و درمان در نوار غزه مانند زمان جنگ است از این رو میانجیگرانی که بر توافق آتش بس نظارت کردند و نیز سازمان‌های بین‌المللی و در رأس آنها سازمان جهانی بهداشت و جامعه بین المللی باید به رژیم اشغالگر فشار بیاورند تا به ممانعت از ورود ملزومات دارویی و تجهیزات پزشکی به غزه پایان دهد.