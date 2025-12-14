ونزوئلا مسدود کردن «غیرقانونی» دارایی‌های روسیه از سوی اتحادیه اروپا را «سرقت و دزدی دریایی» دانست و این اقدام را محکوم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دولت ونزوئلا با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، تصمیم اتحادیه اروپا برای مسدودسازی دائمی دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را محکوم کرد و این اقدام را غیرقانونی و از جنس «سرقت، دزدی دریایی، مصادره و غارت» از سوی «شمال جهانی» خواند.

دِلسـی رودریگز معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا، در بیانیه‌ای که در تلگرام منتشر شد، اعلام کرد اقدام اتحادیه اروپا «به‌روشنی ناقض حقوق بین‌الملل است، امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری‌ها را تضعیف و ابتکار‌های صلح در منطقه را خدشه‌دار می‌کند.»

او مسدود کردن دارایی‌ها را نه یک تحریم منفرد، بلکه بخشی از الگویی گسترده‌تر از رفتار‌های غارت گرانه قدرت‌های سنتی غرب علیه کشور‌های مستقل توصیف کرد.

رودریگز با قرار دادن ونزوئلا در صف ائتلافی که در حال ساخت «جهانی نوین بر پایه قانون‌مندی» است، این سیاست‌ها را نمونه‌ای از اجبار مالی دانست و تأکید کرد جهانی تازه «در برابر سرقت، دزدی دریایی، مصادره و چپاول» شکل خواهد گرفت.

کشور‌های عضو اتحادیه اروپا پیش‌تر توافق کرده بودند دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در اروپا را که ارزش آن حدود ۲۱۰ میلیارد یورو (معادل ۲۴۶ میلیارد دلار) برآورد می‌شود، به‌طور نامحدود مسدود کنند.

در همین حال، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، تصمیم کمیسیون اتحادیه اروپا برای مسدودسازی دائمی دارایی‌های روسیه را با واژه کوتاه «کلاهبرداری» توصیف کرد.