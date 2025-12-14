با نزدیک شدن به روز‌های سرد زمستان طرح اجرای خط رابط گاز رحیم‌آباد – فیروزآباد در چهارمحال و بختیاری، به مراحل نهایی خود رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل شرکت گاز استان گفت: هدف از اجرای این طرح، تأمین پایدار گاز طبیعی برای خانوار‌ها و واحد‌های صنعتی مناطق صعب‌العبور استان و افزایش پایداری شبکه در ایام سرمای سال است.

سلیمیان افزود:توسعه زیرساخت‌های گازرسانی در مناطق کوهستانی و دورافتاده، از اولویت‌های اساسی شرکت گاز در راستای تحقق عدالت انرژی است.

وی گفت: اجرای طرح‌هایی مانند خط رابط رحیم‌آباد – فیروزآباد، نشان‌دهنده‌ی توجه ویژه دولت و شرکت ملی گاز ایران به تأمین رفاه مردم در نقاط سخت‌گذر استان چهارمحال و بختیاری است.

با بهره‌برداری از این خط رابط، علاوه بر افزایش پایداری شبکه گاز در محدوده جنوبی استان، امکان گازرسانی پایدار به روستا‌های مسیر نیز فراهم خواهد شد.