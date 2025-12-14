به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های دسته یک زنان ایران سال ۱۴۰۴ که از روز یکشنبه ۲۵ آبان در شهر‌های تبریز، تهران، کرج و فریدون کنار آغاز شده بود، روز جمعه ۳۰ آبان به پایان رسید.

تیم‌های گل گهر سیرجان، وارنا فومن، شهرداری ارومیه و سرو زنجان در پایان دور رفت لیگ دسته یک زنان صدرنشین چهار گروه مقدماتی شدند.

دور برگشت مرحله مقدماتی این مسابقات از روز جمعه ۲۱ آذر در شهر‌های گرگان، فریدون‌کنار، تهران و فومن آغاز شد و در روز‌های اول و دوم این مسابقات ۲۰ دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

گل گهر سیرجان ۳ – دریانورد فرح آباد صفر

خوش سیما آمل ۳ – منافی یک

سرو زنجان ۲ – ستارگان جوان بابل ۳

سحر فارس صفر – موحم فریدونکنار ۳

استقلال جنوب تهران ۳ – عادیات تهران صفر

آری یلا تهران صفر – شهرداری ارومیه ۳

مقاومت آرتین مشهد ۳ – شهابی لامرد فارس صفر

فاتح تهران ۳ – مادآکام نت صفر

ایران زمین صفر – پیروز شمیران ۳

وارنا فومن ۳ – الیت تهران صفر

گل گهر سیرجان ۳ – اردشیر همتی کرمان صفر

منافی یک – دختران دریانورد فرح آباد ۳

استقلال جنوب تهران صفر – مقاومت آرتین مشهد ۳

عادیات تهران صفر – آری یلا تهران ۳

شهرداری ارومیه ۳ – شهابی لامرد فارس صفر

فدک قم ۳ -سرو زنجان یک

ستارگان جوان بابل ۳ – موحم فریدون‌کنار یک

مادآکام نت یک – وارنا فومن ۳

فتح تهران ۳ – ایران زمین صفر

الیت تهران یک – پیروز شمیران ۳