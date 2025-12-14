به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجید مجیدی مدیر اندیشکده امید، با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت: در سه چهار سال اخیر یک پژوهشی را پیرامون حوزه نوجوانی انجام دادیم که حاصل آن دو جلد کتاب و هفتصد مقاله پژوهشی در حوزه نوجوان است که به صورت مرور نظام مند جمع آوری شده در انتشارات سوره مهر چاپ شده و امروز قرار است نخستین نشست علمی نوجوان ایرانی به همراه رونمایی از «کتاب نوجوان ایرانی» را در حوزه هنری داشته باشیم.

وی افزود: در واقع دغدغه ما در این پژوهش این بود که در سی سال گذشته یعنی از سال هفتاد و سه تا هزار و چهارصد سه پژوهش‌های حوزه نوجوان و سلامت روان را بررسی کردیم و ابتدا سه هزار مقاله از پایگاه داده‌های علمی جمع آوری شد و در نهایت هفتصد مقاله در نه دسته موضوعی دسته بندی شده که پر تکرار‌ترین موضوعاتی که بررسی شده نوجوان و خانواده است یعنی موضوع خانواده خیلی موضوع مهمی است.

مجیدی گفت: یکی از مسئله‌های جدی که در نوجوانان وجود دارد مسئله تنظیم هیجان زدگی است ، ویژگی‌هایی که در دوره نوجوانی وجود دارد رفتار‌های تکانشی از نوجوان‌های ما خیلی سر میزند که اگر خانواده‌ها نسبت به این رفتار و نسبت به این ویژگی‌ها آگاهی داشته باشند تعاملشان و ارتباطشان با فرزندان یک رابطه سالم و سازنده‌ای خواهد بود، ولی اگر یه نگاه مقاومتی نسبت به نوجوان وجود داشته باشد و مانند دوره کودکی با نوجوان برخورد شود این رابطه مشکل ساز خواهد شد.

وی افزود: اساسا پژوهش‌های ما از رویکرد‌های کمی به سمت رویکرد‌های کیفی تغییر کرده و نگاه به نوجوان از یک نگاه تهدید محور وارد یک نگاه فرصت محور شده و از این دوره نوجوانی به عنوان یه فرصت استفاده می کنیم.

مدیر اندیشکده امید گفت: در بحث آسیب‌های اجتماعی، مثل بزهکاری مثل فرار از منزل مثل بحث سو مصرف و سو مواد که بچه‌ها در محیط‌های اجتماعی یا محیط‌های هم سال از خودشان بروز می‌دهند ریشه در دوره نوجوانی و روابط باخانواده دارد که در خانواده اگر این روابط مدیریت شود این تعامل و رابطه مثبت وجود داشته باشه در محیط‌های اجتماعی این کمتر رفتارهای پر خطر کمتر دیده می شود.

مراسم رونمایی از کتاب «نوجوان ایرانی» با حضور کنشگران و کارشناسان حوزه نوجوان امروز ساعت ۱۴:۳۰ در سالن مهر حوزه هنری برگزار می شود. این اثر، پژوهشی جامع و نظام‌مند است که ابعاد روان‌شناختی، اجتماعی و تربیتی نوجوانان در جامعه‌ای در حال تغییر، را مورد بررسی قرار می‌دهد.

برای نگارش این دو جلد کتاب، بیش از ۳ هزار پژوهش مرتبط با نوجوان و سلامت روان از پایگاه داده‌های علمی داخلی در سی سال گذشته جمع‌آوری و در نهایت و براساس پروتکل پژوهشی حدود ۷۰۰ پژوهش به صورت روش مند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

جلد اول این کتاب برگرفته از پژوهش‌هایی در خصوص نوجوان و جامعه، نوجوان و خانواده، نوجوان و مدرسه و جلد دوم شاملِ آسیب‌شناسی روانی نوجوان، توانمندسازی نوجوان، بهزیستی دیجیتال، نوجوان و تربیت جنسی، سلامت جسمانی نوجوان و بحران کرونا است.

نتیجه این تلاش‌ها، مروری کامل بر وضعیت مطالعات انجام‌شده در حوزه نوجوانان ایران در دهه‌های اخیر است که در اندیشکده امید و به همت دکتر عباس جواهری، مطهره وکیلی و مجید مجیدی به نگارش در آمده و توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.