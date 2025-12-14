پخش زنده
مستند «سامانههای نوین آبیاری» اثر برگزیده سال جشنواره رسانهای پیشرفت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در این جشنواره بیش از سههزار اثر مردمی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که نشان از مشارکت گسترده و روایت زنده مردم از مسیر پیشرفت کشور دارد.
در این مراسم، هاشم غلامی کارشناس سمعیـبصری مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، به همراه سید اسماعیل موسوی هرچگانی نماینده طرح ۴۰۰ هکتاری صحرای پایین روستای هرچگان، با تولید مستند «توسعه سامانههای نوین آبیاری» به عنوان اثر برگزیده سومین جشنواره مردمی رسانهای پیشرفت در سال ۱۴۰۴ معرفی شد.
این جشنواره با هدف بازتاب دستاوردهای جوانان، کشاورزان و روستاییان در عرصههای تولید، تحصیل و کشاورزی برگزار شد؛ تا چهره واقعی پیشرفت روستایی، در رسانهها دیده و شنیده شود.