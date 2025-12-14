دبیر ستاد امر به معروف مازندران از برگزاری دومین جشنواره بین‌المللی «معروف» در بهمن ۱۴۰۴ خبر داد و مهلت ارسال آثار را تا ۱۲ دی ماه اعلام کرد.

مهلت ارسال آثار به جشنواره بین‌المللی «معروف» تا ۱۲ دی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران با اعلام فراخوان دومین دوره جشنواره بین‌المللی «معروف»، از هنرمندان و تولیدکنندگان محتوا دعوت به شرکت کرد.

حجت‌الاسلام احمدی در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گفت: علاقمندان مهلت دارند تا دوازده دی ماه آثارشان را ارسال کنند تا در اختتامیه در بهمن ۱۴۰۴ با حضور اعضای محترم ستاد کشور، داوری شود.

وی با بیان اینکه موضوعات می‌تواند همه شئونات زندگی را شامل شود، افزود: در معروف در همه شئونات و منکر هم در همه شئونات، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و شرعی، می‌شود در این حوزه آثار ارسال کرد.

در این جلسه همچنین از پوستر این جشنواره رونمایی شد. همچنین درباره نحوه فعالیت صنوف و توزیع کالاهای اساسی با قیمت مناسب در ماه مبارک رمضان، با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت (صمت) برنامه‌ریزی شد.

حجت الاسلام احمدی در پایان به پیگیری مصوبات جلسات قبلی اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود نتایج خوبی حاصل شود.