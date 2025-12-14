به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کیهان ساکی پور در ارتباط تلفنی با خبر خوزستان گفت: همه ساله با شروع فصل سرما و افزایش استفاده از وسایل گازسوز، شاهد وقوع حوادث ناگوار به واسطه استفاده ناایمن ناشی از مصرف گاز طبیعی هستیم.

وی تعداد حوادث گاز در استان از ابتدای امسال تاکنون را ۳۷ مورد عنوان کرد و افزود: در این حوادث ۱۲ نفر جان خود را از دست دادند.

ساکی پور با تاکید بر اینکه پیشگیری از وقوع گازگرفتگی با توجه به نکات ایمنی، ساده است، اظهار داشت: شیر‌های گاز بدون مصرف را به منظور جلوگیری از نشت گاز با درپوش مناسب مسدود کنند.