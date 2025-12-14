به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابوالقاسم محی الدینی گفت: شهرداری یزد چندین سال است که کارگروهی را به اسم کارگروه مشورتی املاک و شهرسازی تشکیل داده است تا برای مشکلات شهروندان در پرونده‌های ملکی‌شان تدابیری اندیشیده شود.

محی الدینی با بیان این که معمولا پرونده‌های ملکی مشابه زیادی در مناطق مختلف شهرداری وجود دارد، افزود: در این کارگروه، موضوعاتی که به همفکری مجموعه‌های مختلف شهرداری نیازد دارد، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت پس از جمع بندی نظرات فنی، ملاحظات مالی، درآمدی، اقتصادی و شهرسازی، در خصوص آنها تصمیم گیری و به مناطق ابلاغ می‌شود.

وی ادامه داد: در این کارگروه در بسیاری از موارد، مشکلات چندین ساله زمین‌ها و املاک مردم که به نحوی معطل مانده بوده است، تعیین تکلیف شده و مشکلات شهروندان عزیز حل می‌شود.

به گفته‌ی شهردار یزد، کارگروه مشورتی املاک، کارگروهی تخصصی است که برای رفع مشکلاتی که تصمیم گیری در مورد آنها در حیطه یک منطقه، سازمان یا معاونت نیست، اقدام می‌کند.

محی الدینی در پایان اظهار امیدواری کرد؛ انشاالله با تشکیل این کارگروه‌ها و اقداماتی که انجام می‌شود، بتوانیم تا حد زیادی مشکلات مردم را حل کنیم و فرایند خدمات‌رسانی به مردم عزیز را تسریع نماییم.