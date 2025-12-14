به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از بازداشت ۹ سارق در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت محله محور در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رمضان گوروئی گفت: به منظور ارتقاء امنیت اجتماعی و افزایش رضایت مندی شهروندان، طرح امنیت محله محور در سطح شهرستان پس از هماهنگی با مرجع قضائی به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: مأموران انتظامی و تخصصی شهرستان موفق شدند در راستای اجرای این طرح مقدار یک کیلو و ۲۸۸ گرم انواع موادمخدر آماده توزیع کشف و تعداد ۴ خرده فروش موادمخدر را دستگیر کنند.

این مقام انتظامی به توقیف ۳۴ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف و دستگیری ۹ سارق اشاره کرد و گفت: سارقان دستگیر شده که عمدتا در ساعات پایانی شب مرتکب سرقت می‌شدند با ورود به منازل شهروندان مالباخته اقدام به سرقت مشاعات ساختمانی، موتورسیکلت و لوازم منزل می‌ کردند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ گوروئی در پایان با اشاره به اینکه اجرای این طرح‌ها به صورت مستمر در راستای برقراری امنیت پایدار تداوم دارد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.