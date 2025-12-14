پخش زنده
در بسته ۱۲۰ ثانیه مروری بر آخرین خبرهای قم میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این بسته به خبرهای زیر پرداخته شده است:
جشنواره علامه حلی (ره) با مشارکت طلاب جوان و استادان حوزههای علمیه
استان قم به دنبال رشد بیش از دو و نیم درصدی بهره وری
انهدام سه باند سرقت در مدت چهل و هشت ساعت
آغاز به کار نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مدارس علمیه خواهران
نشست مسئولان خیریه بنیاد الزهرا برای ارتقا خدمات
اجرای پویش ملی درختکاری با عنوان زیر سایه مادر در بخش مرکزی
تشییع پیکر پدر شهید محمد حسن زائری بر روی دستان مردم شهید پرور قم
نایب قهرمانی مرتضی نعمتی کاراتهکای قمی درمسابقات قهرمانی کشور
شکست نمایندگان قم در دور برگشت لیگ دسته اول والیبال باشگاههای کشور