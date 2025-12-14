پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با اشاره به آغاز اجرای طرح «حیاط تهران» در منطقه ۲ گفت: این طرح در راستای خروج محلههای فرسوده از بافت ناکارآمد و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان اجرا میشود و پیشبینی میکنیم حداکثر تا پایان سال آینده به بهرهبرداری برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیاصغر کمالیزاده با بیان اینکه با اجرای این طرح ۸۶ درصد محله اسلامآباد به فضاهای سبز تخصیص مییابد، تصریح کرد: در قالب پروژه کلید به کلید، واحدهای مسکونی جدید در اراضی متعلق به شهرداری ساخته خواهد شد.
وی افزود: عملیات اجرایی فاز اول پروژه نیایش شامل گودبرداری و اجرای فونداسیون آغاز شده و بر اساس برنامهریزی، واحدها ظرف دو سال تکمیل و آماده تحویل میشوند.
کمالیزاده درباره جابهجایی ساکنان هم گفت: انتقال مردم در سه قالب انجام میشود؛ یا واحد مسکونی معوض به آنان واگذار میشود و یا در قالب طرح کلید به کلید، واحدهای جدید در فاصلهای کوتاه از محل سکونت فعلی تحویل میشوند.
وی تأکید کرد: در چارچوب این طرح، محدوده فعلی سکونت ساکنان به فضای شهری با کاربریهای متنوع شامل پارک، فضای سبز، گردشگری و اتصال به روددره اوین، درکه تبدیل خواهد شد و تنها ۱۴ درصد کل محدوده به واحدهای مسکونی و خدمات وابسته اختصاص مییابد.