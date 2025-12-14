برداشت بادام‌زمینی در استان اردبیل با برداشت بیش از ۲۷ هزار و ۵۰۰ تن از ۱۱ هزار هکتار مزارع، به ۹۴ درصد تکمیل شده و تنها ۶ درصد از اراضی باقی‌مانده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل غفور آقایی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ، از اتمام مرحله اصلی برداشت محصول بادام‌زمینی در این استان خبر داد و اظهار کرد: برداشت این محصول، هم اکنون در مراحل پایانی قرار دارد و تنها حدود ۶ درصد از مزارع استان باقی‌مانده است. این امر نشان‌دهنده مدیریت مناسب کشاورزان و همراهی مؤثر شرایط جوی در فصل برداشت است.

وی با اشاره به آمار دقیق کشت و تولید این محصول در سال جاری افزود: سطح زیر کشت بادام‌زمینی در اراضی استان اردبیل به ۱۱ هزار هکتار رسیده که حاصل تلاش کشاورزان منطقه، تولیدی بالغ بر ۲۷ هزار و ۵۰۰ تن بوده است. این حجم تولید، میانگین عملکرد بسیار مطلوب ۲.۵ تنی در هر هکتار را محقق ساخته که گویای بهره‌وری بالا و استفاده از روش‌های علمی کشت است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در تشریح قیمت و ارزش اقتصادی این محصول در دو حالت خام و فراوری شده گفت: این محصول ارزشمند به‌صورت پیله‌ای و با قیمت پایه کیلویی ۸۰ هزار تومان در بازار اولیه به فروش می‌رسد. بااین‌حال، با انجام عملیات فراوری، ارزش آن به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش‌یافته و محصول نهایی با قیمتی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

آقایی با تأکید بر نقش صنایع تبدیلی در توسعه اقتصادی و اشتغال استان تصریح کرد: پشتوانه این ارزش‌آفرینی، وجود حدود ۱۰ واحد فعال صنعتی در استان است که به طور تخصصی در حوزه‌های خشک‌کنی و برشته‌سازی بادام‌زمینی فعالیت می‌کنند. این واحد‌ها با ایجاد زنجیره کامل فراوری، نقش کلیدی در افزایش سودآوری برای کشاورزان و توسعه پایدار بخش کشاورزی ایفا می‌کنند.