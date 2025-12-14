پیروزی آرسنال با هدیه وولوز، برد لیورپول و چلسی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

لیورپول ۲ - ۰ برایتون (گل‌ها: اوگو اکیتیکه در دقایق یک و ۶۰)

چلسی ۲ - ۰ اورتون (گل‌ها: کول پالمر در دقیقه ۲۱ و مالو گوستو ۴۵)

برنلی ۲ - ۳ فولام

آرسنال ۲ - ۱ وولورهمپتون (گل‌های آرسنال: سم جانستون - گل به خودی مدافع وولوز - در دقیقه ۷۰ و یرسون موسکرا - گل به خودی مدافع وولوز - در دقیقه ۴ + ۹۰) (تصویر دارد.)

برنامه - یک شنبه ۲۳ آذر:

کریستال پالاس - منچسترسیتی

ناتینگام فارست - تاتنهام

ساندرلند - نیوکاسل یونایتد

وستهام یونایتد - آستون ویلا

برنتفورد - لیدزیونایتد

منچستریونایتد - بورنموث

در جدول تیم آرسنال با ۳۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های تیم‌های منچسترسیتی با ۳۱، آستون ویلا با ۳۰ و چلسی با ۲۸ امتیاز دوم تا چهارم هستند.