پخش زنده
امروز: -
هفته شانزدهم فوتبال لیگ برتر انگلیس آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
لیورپول ۲ - ۰ برایتون (گلها: اوگو اکیتیکه در دقایق یک و ۶۰)
چلسی ۲ - ۰ اورتون (گلها: کول پالمر در دقیقه ۲۱ و مالو گوستو ۴۵)
برنلی ۲ - ۳ فولام
آرسنال ۲ - ۱ وولورهمپتون (گلهای آرسنال: سم جانستون - گل به خودی مدافع وولوز - در دقیقه ۷۰ و یرسون موسکرا - گل به خودی مدافع وولوز - در دقیقه ۴ + ۹۰) (تصویر دارد.)
برنامه - یک شنبه ۲۳ آذر:
کریستال پالاس - منچسترسیتی
ناتینگام فارست - تاتنهام
ساندرلند - نیوکاسل یونایتد
وستهام یونایتد - آستون ویلا
برنتفورد - لیدزیونایتد
منچستریونایتد - بورنموث
در جدول تیم آرسنال با ۳۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای تیمهای منچسترسیتی با ۳۱، آستون ویلا با ۳۰ و چلسی با ۲۸ امتیاز دوم تا چهارم هستند.