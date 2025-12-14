رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی اعلام کرد: مالکان وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ ها، باید ظرف مدت دو ماه آینده نسبت به تعیین تکلیف وترخیص وسایل نقلیه خود اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ خسروی گفت: خودرو‌هایی که بالغ بر یک سال و همچنین موتورسیکلت‌هایی که بالای ۶ ماه در پارکینگ‌ها متوقف بوده‌اند به علت تعلل و عدم پیگیری برخی از مالکان، اصطلاحاً رسوبی و در حکم وسیله نقلیه رها شده محسوب شده‌اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: در صورتی که مالکان این وسایل نقلیه تا ۲ ماه آینده برای تعیین تکلیف مراجعه نکنند وسیله نقلیه‌ای که به عنوان رسوبی اعلام شده در حکم رها شده تلقی و حسب مقررات به مزایده گذاشته خواهد شد.

سرهنگ خسروی افزود: مالکان هر چه سریعتر با مراجعه به دفاتر پلیس ۱۰+ و ارائه مدارک لازم نسبت به ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کرده تا مشمول این قانون نشوند.