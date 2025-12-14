پخش زنده
امروز: -
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ثبت دهها اختراع و انتشار بیش از ۱۵۰۰ مقاله، پژوهشگر برگزیده جشواره پژوهش و فناوری استان تهران شد.
به گزارش صداوسیما به نقل از روابطعمومی دانشگاه امیرکبیر، آقای دکتر گئورگ قره پتیان استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نخستین جشنواره پژوهش و فناوری استان تهران، به عنوان پژوهشگر برگزیده انتخاب شد.
از دکتر قرهپتیان تاکنون بیش از ۱۵۰۰ مقاله علمی منتشر شده است که از این تعداد ، نزدیک به ۹۰۰ مقاله در کنفرانسهای بینالمللی داخل و خارج از کشور ارائه شده و بیش از ۶۰۰ مقاله علمی ـ پژوهشی و ISI نیز در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.
وی همچنین تألیف و ترجمه ۳۰ عنوان کتاب را در کارنامه علمی خود دارد.
دکتر قرهپتیان افزون بر این، موفق به ثبت ۲۷ اختراع شده و بهعنوان مدیر، همکار یا مشاور در بیش از ۴۰ پروژه تحقیقاتی در سطح دانشگاهها و نهادهایی همچون وزارت نیرو، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی عتف مشارکت داشته است.