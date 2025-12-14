به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر کاظمی در بیست‌وششمین جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران، فناوران و آثار پژوهشی سراسر کشور با قدردانی از تلاش‌های پژوهشگران و مدیران حوزه تحقیق و توسعه آموزشی گفت: پژوهش زیربنای اصلی پیشرفت کشور است. هیچ تصمیمی در هیچ سطحی از سیاست‌گذاری آموزشی نباید بدون اتکا به پژوهش و داده‌های علمی اتخاذ شود.

وی با گرامی‌داشت یاد شهدا و تبریک هفته پژوهش تصریح کرد: پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی، از بخش‌های موفق این وزارتخانه هستند که با وجود محدودیت‌ها، دستاورد‌های ارزشمندی را رقم زده‌اند.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: سال‌ها در عددی حدود ۷ تا ۸ هزار پژوهشگر متوقف بودیم، اما امروز این جریان به حرکتی پویا تبدیل شده که می‌تواند تحولات جدی در نظام آموزشی ایجاد کند، هرچند هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

وی بر جایگاه پژوهش در تمدن اسلامی تاکید کرد و گفت: قرآن کریم انسان را به تفکر، تعقل و پرسشگری دعوت می‌کند و آغاز هر حل مسئله‌ای، یک پرسش درست است. تنها مسیر حل مسائل کشور، اندیشیدن و پژوهیدن است.

کاظمی به تشریح سه مسیر اصلی توسعه پژوهش در آموزش‌وپرورش پرداخت و افزود: نخستین مسیر، پژوهش‌محوری در سیاست‌گذاری‌ها است. مسیر دوم، حل نظام مسائل کلان آموزش‌وپرورش با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها است و مسیر سوم، توسعه و ترویج فرهنگ پژوهش در بدنه آموزش‌وپرورش، به‌ویژه در میان معلمان و دانش‌آموزان است.

وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: انتشار پژوهش‌های قدیمی یا ناقص بدون تحلیل علمی، می‌تواند منجر به برداشت‌های نادرست و سوءاستفاده‌های مغرضانه شود. در موضوعاتی مانند بازماندگان از تحصیل، باید تحلیل‌های دقیق و مبتنی بر داده‌های معتبر ارائه شود.

وی افزود: یکی از دلایل معلم‌محور و کتاب‌محور بودن آموزش، ضعف نگاه پژوهشی در برنامه‌های درسی است. نقطه آغاز ترویج پژوهش، بازنگری در برنامه درسی، کتاب‌های آموزشی و نظام تربیت معلم است.

کاظمی بر فعال‌سازی شورا‌های تحقیقات استان‌ها، تقویت پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی، توسعه زیرساخت‌های پژوهشی و گسترش جشنواره‌های علمی تاکید کرد و گفت: باید پژوهش را از یک فعالیت تخصصی محدود، به یک جریان عمومی در مدارس کشور تبدیل کنیم.

وی به «پرسش مهر» ریاست‌جمهوری و ایجاد فرصت‌های اینچنینی اشاره کرد و افزود: آموزش‌وپرورش باید از این موقعیت‌ها برای تمرین پژوهشگری، حل مسائل واقعی کشور و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانش‌آموزان بهره بگیرد و با آسیب‌شناسی مستمر، مسیر تحول پژوهشی را سال‌به‌سال بهبود بخشد.