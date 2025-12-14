پخش زنده
ساخت مدرسه خیرساز ابن سینا در زمینی به مساحت ۶۵۰ مترمربع در هماشهر سپیدان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر آموزش و پرورش شهرستان سپیدان گفت: ساخت مدرسه ۶ کلاسه ابتدایی خیرساز در زمینی به مساحت ۶۵۰ مترمربع و ۵۰۰ متر زیربنا به همت خیران آرش حکمت و شکیب در هماشهر آغاز شد.
هاشم ترحمی افزود: همچنین به صورت نمادین ساخت یک مدرسه سه کلاسه در روستای ساران علیا در بخش مرکزی این شهرستان آغاز شد.
مدیر آموزش و پرورش سپیدان بیان کرد: اعتبار اولیه این طرح حدود ۲۰۰ میلیارد ریال است به همت این ۲ خیر تامین شده است.
شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.