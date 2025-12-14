پخش زنده
منطقه آزاد انزلی با ارائه ۲۰ بسته سرمایهگذاری در حوزههای حمل و نقل، صنعت و گردشگری در نمایشگاه بینالمللی «کیش اکسپو ۲۰۲۵»، ۴۰ شرکت داخلی و خارجی را با توانمندیهای این سازمان آشنا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: با حضور کارشناسان ارشد حوزههای بندری، اقتصادی، روابطعمومی و امور بینالملل این سازمان در نمایشگاه کیش اکسپو ۲۰۲۵ و ارائه ۲۰ فرصت سرمایه گذاری، توانمندیهای منطقه آزاد در زمینههای لجستیک و حمل و نقل ترکیبی، بندری، صنعتی، گردشگری، دانشبنیان و صادرات محور؛ جایگاه منطقه آزاد انزلی به عنوان دروازه تجارت ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر و حلقه اتصال کریدورهای بینالمللی شمال–جنوب و شرق–غرب معرفی شد.
مصطفی طاعتی مقدم با بیان اینکه حضور فعال سازمان منطقه آزاد انزلی در این نمایشگاه سبب توسعه تعاملات تجاری و سرمایهگذاری ایران با بازارهای منطقهای و بینالمللی خواهد شد، افزود: در این نمایشگاه ۱۰ شرکت خارجی و ۳۰ شرکت داخلی برای آشنایی با ظرفیتهای مختلف منطقه آزاد انزلی، در غرفه این سازمان حاضر شدند.
وی از شرکت بیش از ۳۰۰ شرکت داخلی و خارجی در قالب ۱۰۰ غرفه و ۱۱۰ پاویون تخصصی با حضور نمایندگان اقتصادی بیش از ۴۰ کشور جهان در این نمایشگاه خبر داد و اضافه کرد: کیش اکسپو ۲۰۲۵ با طراحی ۱۲ محور تخصصی، تمرکز ویژهای بر توسعه همکاریهای اقتصادی منطقهای، تقویت پیوندهای تجاری ایران با ساختارهای بینالمللی و ایجاد فضای حرفهای مذاکره میان سرمایهگذاران، صادرکنندگان و مجموعههای راهبردی کشور دارد.
این نمایشگاه بینالمللی با مشارکت گسترده فعالان حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، معدن، صنایع غذایی، نساجی، کشاورزی، شرکتهای دانشبنیان و مجموعههای فعال در حوزه فناوریهای نوین و هوش مصنوعی، بستر مناسبی برای ارائه پروژههای سرمایهگذاری، معرفی توانمندیهای صادراتی و شناسایی مسیرهای جدید حضور در بازارهای جهانی را فراهم کرده است.
نمایشگاه بینالمللی کیش اکسپو ۲۰۲۵ از ۱۸ آذر آغاز شد و امروز ۲۳ آذر به پایان میرسد.
این نمایشگاه میزبان مذاکرات تخصصی، نشستهای B۲B، امضای تفاهمنامههای سرمایه گذاری و برنامههای رسمی همکاریهای اقتصادی در سطوح ملی و بین المللی فراهم کرد.