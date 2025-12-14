به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان، گروه (یونیت) سیار دندانپزشکی وارد مدرسه غفوری شهرستان آشتیان شده تا خدماتی مانند معاینه و شیارپوشی را بدون نیاز به مراجعه دانش‌آموزان به مراکز درمانی ارائه کنند.

یونیت سیار دندانپزشکی؛ یک درمانگاه کوچک، اما مجهز است که مهمان مدرسه شده تا سلامت دهان کودکان را از همان دوران ابتدایی تضمین کند.

در این طرح، دانش‌آموزان ابتدا معاینه می‌شوند و در صورت نیاز یکی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه، یعنی شیارپوشی دندان، برای آنها انجام می‌شود. اقدامی ساده، سریع و بدون درد که از پوسیدگی دندان‌های آسیاب جلوگیری می‌کند.

شیارپوشی یا فیشورسیلنت، یک لایه محافظ روی شیار‌های عمیق دندان قرار می‌دهد.

این کار معمولاً برای دندان‌های دائمی آسیای اول انجام می‌شود و می‌تواند تا ۷۰ درصد از پوسیدگی‌های رایج دوران دبستان جلوگیری کند.