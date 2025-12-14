نماینده تام آیت الله سیستانی در ایران گفت: اربعین، فرصت عظیمی برای متولیان و‌مسئولان این رویداد جهانی است و نباید از ثواب آن غافل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام سید جواد شهرستانی در دیدار جمعی از مسئولان ستاد اجرایی پنجمین کنگره بین المللی فعالان فرهنگی اربعین، ضمن بیان روایت‌هایی از عظمت اربعین و ارادت ویژه مردم عراق به زوار الحسین افزود: باید قبول کنیم که با همه خدمات، حق اربعین را هنوز ادا نکرده‌ایم، میلیون‌ها نفر از کشور‌های مختلف پای پیاده راهی این مسیر طولانی می‌شوند و این اتفاق بزرگی است، البته قدسیت و حرمت سیدالشهداست که آنها را به این جریان جهانی فرا می‌خواند و این عظمت رخ می‌دهد که در هیچ کجا مثل آن نیست.

وی به جایگاه پذیرایی از زوار اربعین میان مردم عراق اشاره کرد و ادامه داد: خدمت به زائران اربعین حسینی افتخار مردم عراق است، خادمان عراقی زوار اربعین از همه داشته‌های خود برای خدمت بهتر به زائران را عرضه می‌کنند، خرج و هزینه‌هایی که می‌کنند قابل محاسبه نیست آنها به عشق امامشان این کار را می‌کنند.

حجت الاسلام شهرستانی گفت: شما هم باید قدر این عشق حسینی را بدانید و

حالا که این فرصت ارزشمند به شما خادمان فرهنگی اربعین داده شده از آن بهترین بهره را ببرید و مطمئنا خدمات شما بی اجر نمی‌ماند.

وی افزود: مطمئنا ولی عصر (عج) در این مسیر دست خادمان را می‌گیرند در غیراینصورت این رویداد عظیم رخ نمی‌داد، همانطور که در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران دیدیم که امام زمان، کمک کردند تا قدرت ایران را رها جهان کشیده شود.

در ابتدای این جلسه حجت‌الاسلام حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با اشاره به حضور ۳۰۰ مهمان و اندیشمند از ۲۰ کشور در پنجمین کنگره بین المللی فعالان فرهنگی اربعین تاکید کرد: در این همایش سه روزه مهمترین دستاورد‌های اربعین گذشته بررسی و برای اربعین ۱۴۰۵ برنامه ریزی خواهد شد.