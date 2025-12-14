پخش زنده
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: اعتراف نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه به نادرست بودن سیاست مداخله جویانه آمریکا در غرب آسیا، مسئولیت واشنگتن را در پی دارد و این کشور باید در قبال دخالت هایش در امور داخلی دیگر کشورها، پاسخگو باشد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل بقائی در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره اذعان نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه به غلط بودن سیاستهای آمریکا در غرب آسیا گفت: حرفهایی که نماینده ویژه آمریکا زده، خیلی صریح و شفاف، اعتراف به رویکرد مبتنی بر مداخلههای آمریکا در غرب آسیا و دیگر کشورهای جهان است.
وی افزود: این اعتراف، ضمن این که نشان میدهد این سیاست شکست خورده، در عین حال نشان دهنده این است که این سیاست شکست خورده، چه تبعات وحشتناکی برای کشورها داشته است.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی، یادآور شد: دخالت در لیبی، سوریه، عراق و دیگر کشورها، صرفا یک ورود گذرا نبوده است. کشتارها، بی ثباتیها و شکل گیری تروریسم در منطقه ما که هنوز هم ادامه دارد، نتیجه این مداخلههایی است که نماینده ویژه آمریکا میگوید اشتباه بوده است.
بقائی با تاکید بر ضرورت پاسخگویی آمریکا در قبال این مداخلهها خاطرنشان کرد: به علت این مداخلههای آمریکا در منطقه غرب آسیا، میلیونها غیرنظامی، جان باختند و تاسف از این است که آمریکا همچنان بر ادامه مسیر گذشته، اصرار دارد.
وی گفت: درحال حاضر نیز آمریکا به ادامه مداخله در امور داخلی کشورها ادامه میدهد و هر زمانی برای ادامه این سیاست، بهانهای جدید میبایند. نگاه شان به ملتهای منطقه، تحقیر آمیز است و بر دیکته کردن سیاستهای شان اصرار دارند.
سخنگوی نهاد سیاست خارجی افزود: سند جدید امنیت ملی آمریکا، دلالت بر این واقعیت است که یگانه دغدغه دولتمردان آمریکا، تامین امنیت رژیم صهیونیستی است و هیچ وقعی به منافع دیگر کشورها نمیگذارند.