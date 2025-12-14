پخش زنده
امروز: -
شیخ «یاسر قلیبو»، قاری و مؤذن مسجدالاقصی پس از عمری عبادت در نخستین قبله مسلمانان، دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، شیخ یاسر قلیبو که صوتی شاخص در اذان و تلاوت قرآن داشت و مدافع مسجدالاقصی در برابر اشغالگران صهیونیست بود، روز جمعه (۲۱ آذر) دار فانی را وداع گفت.
وی در طول زندگی خود حضوری فعال در مسجدالاقصی داشت و در حلقههای قرائت قرآن این مسجد شرکت میکرد و یکی از شاخصترین ساکنان قدس و فلسطین بود که در الازهر تحصیل کرد.
شیخ یاسر همچنین با صوت آرام و خاشعانه در این مسجد اذان میگفت و قرآن تلاوت میکرد و هزاران نمازگزار فلسطینی به شنیدن صدایش در زمانهای نماز و مناسبتهای دینی در داخل مسجدالاقصی عادت داشتند.
این قاری و مؤذن به خاطر تعهد مداومش به مسجدالاقصی شناخته شده بود و این مسئله او را به بخش جداییناپذیری از زندگی دینی روزانه نمازگزاران این مسجد، با وجود شرایط دشوار و چالشهای امنیتی در منطقه، تبدیل کرده بود.
شیخ یاسر قلیبو در محیطی متولد و بزرگ شد که در آن علوم دینی را آموخت. در طول زندگیاش، در جلسات دینی و مذهبی شرکت میکرد و حضورش در صحنها و حیاطهای مسجدالاقصی، نمونهای از فداکاری او برای خدمت به دین و جامعهاش بود.