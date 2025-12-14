پخش زنده
به مناسبت گرامیداشت مقام زن، نمایشگاه گروهی نقاشی بانوان با عنوان «بانوی فصل سوم» در لاهیجان برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان گفت: در هفته گرامیداشت مقام زن و روز مادر، نمایشگاه گروهی نقاشی بانوان لاهیجان با عنوان «بانوی فصل سوم» درنگار خانه استاد محجوبی این اداره دایر شد.
ابراهیم رامین فر افزود: در این نمایشگاه ۴۰ اثر از ۲۴ بانوی هنرمند با موضوعات متنوع و در سبکهای مختلف به معرض دید عموم قرار گرفته است.
وی گفت: علاقه مندان میتوانند تا ۲۶ آذرماه صبحها از ساعت ۱۰ الی ۱۴ و عصرها از ساعت ۱۶ الی ۱۸ از این نمایشگاه در نگارخانه استاد محجوبی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان دیدن کنند.