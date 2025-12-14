نمایشگاه نقاشی بانوان نمایشگاه نقاشی بانوان نمایشگاه نقاشی بانوان نمایشگاه نقاشی بانوان نمایشگاه نقاشی بانوان نمایشگاه نقاشی بانوان نمایشگاه نقاشی بانوان نمایشگاه نقاشی بانوان نمایشگاه نقاشی بانوان نمایشگاه نقاشی بانوان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان گفت: در هفته گرامیداشت مقام زن و روز مادر، نمایشگاه گروهی نقاشی بانوان لاهیجان با عنوان «بانوی فصل سوم» درنگار خانه استاد محجوبی این اداره دایر شد.

ابراهیم رامین فر افزود: در این نمایشگاه ۴۰ اثر از ۲۴ بانوی هنرمند با موضوعات متنوع و در سبک‌های مختلف به معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی گفت: علاقه مندان می‌توانند تا ۲۶ آذرماه صبح‌ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴ و عصر‌ها از ساعت ۱۶ الی ۱۸ از این نمایشگاه در نگارخانه استاد محجوبی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان دیدن کنند.