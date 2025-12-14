بازگشایی راههای عشایری کهگیلویه و بویراحمد پس از سامانه بارش اخیر
مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای بازگشایی هر کیلومتر جاده عشایری ۲۵ میلیون ریال اعتبار هزینه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد مدیرکل امور عشایر استان گفت: بخشی از راههای ارتباطی استان در مناطق قشلاقی شهرستانهای گچساران، باشت، بهمئی و کهگیلویه بر اثر بارندگیهای اخیر بسته شده است، اما به علت در پیش بودن یک سامانه بارشی پس از خروج این بازگشایی انجام خواهد شد. صادق فاتحی با اشاره به اینکه کهگیلویه و بویراحمد چهار هزار کیلومتر جاده عشایری دارد افزود: راههای عشایری این استان به علت نداشتن ضعف زیرساختها با هر بارندگی مسدود و نیازمند بازگشایی است. وی ادامه داد: اعتبار مورد نیاز بازگشایی راههای ارتباطی مناطق عشایری استان ۱۰۰ میلیارد ریال است که از محل منابع مالی ارزش افزوده تامین میشود. مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: برای بازگشایی هر کیلومتر جاده عشایری ۲۵ میلیون ریال اعتبار هزینه میشود.