بازار فیزیکی بورس انرژی در روز یکشنبه ۲۳ آذر با محوریت عرضه اکستراکت در رینگ بینالملل، میزبان عرضههای متنوع پالایشی و پتروشیمی در رینگ داخلی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بازار فیزیکی بورس انرژی ایران امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه میزبان عرضههای متعددی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی است؛ بهگونهای که اکستراکت بهعنوان محصول اصلی عرضهشده در رینگ بینالملل، در کانون توجه فعالان بازار قرار دارد.
بر اساس این گزارش، در رینگ بینالملل بازار فیزیکی بورس انرژی، شرکت نفت ایرانول برنامه عرضه صادراتی ۶ هزار تن اکستراکت و همچنین ۲ هزار تن اکستراکت سنگین را در دستور کار دارد که این عرضهها از مهمترین برنامههای فروش به لحاظ حجم محسوب میشوند.
در رینگ داخلی بازار فیزیکی نیز شرکتهای پالایشی و پتروشیمی عرضههای متنوعی را پیشبینی کردهاند. از جمله مهمترین این عرضهها به لحاظ حجمی میتوان به عرضه یک سبد پایه ۲۰۳ شرکت پالایش نفت کرمانشاه، یک سبد پایه ۴۰۲ شرکت پتروشیمی بیستون، ۴ هزار تن آیزوریسایکل شرکت پالایش نفت اصفهان و ۴ هزار تن نفتای سنگین شرکت پالایش نفت شیراز اشاره کرد.