به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،دور سوم بررسی و تست انتخابی بازیکنان تیم ملی جوانان ایران از فردا دوشنبه ۲۴ آذرماه در مرکز ملی فوتبال با حضور گروه اول انتخابی بازیکنان استان تهران پیگیری می شود.

بازیکنان دعوت شده باید ساعت ۱۳:۳۰ با همراه داشتن البسه تمرین، اصل کارت ملی و بیمه ورزشی خود را به کادرفنی و اجرایی در زمین چمن مرکز ملی معرفی کنند.

شایان ذکر است تست گیری از گروه اول استان تهران در عصر دوشنبه و دو نوبت صبح و بعدازظهر سه شنبه هفته جاری صورت می پذیرد.

بازیکنان دعوت شده گروه اول تست انتخابی از استان تهران به شرح زیر است:

امیرمحمد قزوینه، امیررضا ولی‌پور،علی مرادی، سیدمهدی حسینی،احسان چشمی، مهدی چشم براه،مهرداد آقامحمدی، آرین رادین کیا،ویهان رضی، ماهان قادری،محمدامین شاهسون، امیررضا سینکایی، دانیال نقدی، آریو مهدوی‌کیا، امیرحسام آق، امیرحسین نهاردانی،ابوالفضل محمدی، ابوالفضل جامکلو،محمد عباسی، ماهان خوبرو، عرفان محمدی، اهورا زند،علی حاجی کلاته، پارسا خدادادی،ایلیا نورانیان و مهرداد جوکار.