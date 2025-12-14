پخش زنده
تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان همدان، آبانماه ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون فنی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان گفت: آبانماه سال جاری چهار میلیون و ۲۲۲ هزار تردد وسیله نقلیه در محورهای مواصلاتی استان همدان به ثبت رسیده که این میزان در مقایسه با آبانماه سال ۱۴۰۳، رشد ۵ درصدی را نشان میدهد.
محمد رضا غفاریان با اشاره به نقش سامانههای هوشمند جادهای در پایش و ثبت ترددها افزود: در حال حاضر ۹۸ دستگاه سامانه ترددشمار، ۱۰۳ سامانه ثبت تخلف، چهار دستگاه سامانه توزین در حال حرکت و ۳۴ دوربین نظارت تصویری در سطح راههای استان همدان فعال بوده و به صورت مستمر وضعیت ترافیکی محورهای استان را رصد میکنند.
او افزایش ترددها را نشانه پویایی سفرهای جادهای و فعالیتهای حملونقلی استان دانست و تأکید کرد: ارتقاء ایمنی راهها و ارائه خدمات مطلوب به کاربران جادهای، اولویت اصلی این ادارهکل است.
غفاریان همچنین از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از سفر از وضعیت راهها اطلاع حاصل کنند و با توجه به شرایط فصلی، نکات ایمنی لازم را مدنظر قراردهند.