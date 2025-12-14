پخش زنده
نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: برنامه ریزی های لازم برای مراسم معنوی اعتکاف در نقاط مختلف استان درحال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالنبی موسوی فرد در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به در پیش بودن مراسم معنوی اعتکاف در نیمه ماه رجب، اظهار داشت: برنامه ریزیهای برای فراهم کردن زمینههای کمی و کیفی و برگزاری این مراسم معنوی در مساجد استان درحال انجام است.
وی افزود: پیش بینی میشود امسال در مقایسه با سالهای گذشته، شاهد استقبال دوبرابر برای شرکت مراسم معنوی اعتکاف داشته باشیم.