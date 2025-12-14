پخش زنده
امروز: -
طرح دختر ماه در خراسان جنوبی با توزیع ۴۹۶ بسته رضوی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دبیر کانون تخصصی بانوان و خانواده خدمت رضوی خراسان جنوبی در آیین افتتاحیه طرح دختر ماه در استان گفت: ۴۹۶ بسته فرهنگی آموزشی به دختران مکلف شده بیرجندی با عنوان دختر ماه از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و مرکز امور بانوان بنیاد کرامت رضوی اهدا میشود.
فاطمه شاد با اشاره به اینکه طرح دختر ماه، برای پنجمین سال متوالی در خراسان جنوبی در حال برگزاری است افزود: ارزش هر بسته ۷۲۰ هزار تومان است.
وی گفت: این بستهها شامل سجاده، چادرنماز، کتاب جشن تکلیف مبارک، یک عدد مهر نماز و تسبیح، هدایای فرهنگی و یک بسته متبرک حرم مطهر رضوی است که تقدیم دختران ماه میشود.
این طرح کشوری است و هدایای متبرک رضوی را به روش خانهبهخانه، برای دخترانی که از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره)، شناسایی شدهاند توسط خادمیاران رضوی و حال و هوای امام رضایی، تقدیم میشود.