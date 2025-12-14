پخش زنده
فرماندار میبد در بازدید از پروژههای آموزشی، ورزشی، درمانی و گردشگری روستاهای بخش مرکزی، بر تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام تا پایان سال تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزیزد، سیدمهدی طباطبائی، فرماندار ویژه میبد، صبح امروز به همراه معاون عمرانی و برنامهریزی و توسعه فرمانداری، از پروژههای عمرانی و خدماتی روستاهای بخش مرکزی بازدید کرد.
عرفان کریمبیکی، بخشدار مرکزی میبد، با اشاره به مهمترین طرحهای در دست اجرا گفت: واگذاری طرح ۱۲ هکتاری مسکن روستای حجتآباد از جمله پروژههایی بود که در این بازدید مطرح و مقرر شد با پیگیری از مدیرکل منابع طبیعی، این واگذاری در اسرع وقت انجام شود.
وی تکمیل رختکن ورزشگاه رکنآباد و اجرای چمن مصنوعی روستای حجتآباد را از دیگر پروژههای ورزشی برشمرد و افزود: طبق برنامهریزی انجامشده، این پروژهها تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
بخشدار مرکزی با اشاره به وضعیت مطلوب فضای آموزشی در این بخش گفت: در سال تحصیلی جدید چهار مدرسه در بخش مرکزی به بهرهبرداری رسیده و تنها مشکل موجود، گازرسانی به مدرسه شهدای فرهنگی حجتآباد بود که با آغاز سال تحصیلی دایر شده و مقرر شد با پیگیری از مدیرکل نوسازی مدارس، این مشکل ظرف روزهای آینده برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: مدرسه شهید سیدضیا سجادیپور نیز که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تا پایان سال افتتاح خواهد شد.
کریمبیکی از اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار به جاده قدیم میبد – یزد (فیضآباد) خبر داد و گفت: این مسیر به طول ۱۱ کیلومتر که از سال گذشته عملیات زیرسازی و تعریض آن آغاز شده، با تخصیص این اعتبار از محل اعتبارات فاقد دهیاریها، وارد فاز دوم شده و به اتمام خواهد رسید.
وی همچنین به پیشرفت ۸۰ درصدی پایگاه اورژانس رکنآباد اشاره کرد و افزود: با توجه به نبود پایگاه اورژانس جادهای در بخش مرکزی و شهرک صنعتی، احداث این پایگاه بهصورت صددرصدی آغاز شده و با کمک خیرین، تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
بخشدار مرکزی میبد توسعه گردشگری روستایی را از اولویتهای این بخش دانست و گفت: بازارچه سنتی رکنآباد با تکمیل سقف، کفسازی و بدنهسازی در آستانه بهرهبرداری قرار دارد و پروژه مسجد پنجره و امام نیز همزمان با دهه فجر افتتاح خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به اقدامات انجامشده در روستای هدف گردشگری مزرعه کلانتر افزود: بنیاد مسکن و امور روستایی از سال گذشته تاکنون اقدامات مناسبی در زمینه کفسازی، بدنهسازی و روشنایی معابر این روستا انجام دادهاند که مورد رضایت فرماندار ویژه میبد قرار گرفت.