مینا نیکانیک، تهیهکننده برنامه «نسل فردا» با اشاره به کسب عنوان برگزیده رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت توسط این برنامه، تأکید کرد: در «نسل فردا» تلاش کردیم بیآنکه به شعارزدگی دچار شویم، بهطور صمیمی و واقعی به دغدغهها و مسائل خانوادهها بپردازیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مینا نیکانیک، تهیهکننده برنامه «نسل فردا» درباره اهمیت این جایزه گفت: این موفقیت قبل از هر چیز یک پیام دارد؛ اینکه رسانه اگر واقعبینانه، علمی و نزدیک به مردم کار کند، دیده میشود.
ما در «نسل فردا» تلاش کردیم بدون شعارزدگی درباره دغدغههای واقعی خانوادهها ؛ از هزینههای زندگی گرفته تا مشکلات فرزندآوری، چالشهای مادران شاغل یا نبود الگوهای صحیح تربیتی صحبت کنیم.
وی درباره اینکه برنامههای رادیو تهران چه رویکردی در حوزه جمعیت دنبال کردهاند؟ تاکید کرد: رویکرد ما سه کلمه است؛ آگاهی، امید، اقدام. در سالهای اخیر تمام تلاش رادیو تهران این بوده که موضوع جمعیت را از حالت کلیشهای دربیاورد و به یک بحث واقعی اجتماعی تبدیل کند.
ما سراغ مادران واقعی رفتیم، سراغ مسئولانی که باید پاسخ بدهند، سراغ متخصصانی که حرف علمی دارند. این رویکرد باعث شد صدای مردم در برنامهها شنیده شود.
این تهیهکننده ادامه داد: «نسل فردا» برنامهای کاملاً تعاملی و مبتنی بر شنیدن مردم است.
وی ادامه داد: ما هر هفته تماسها، پیامها و روایتهای خانوادهها را روی آنتن میبریم و پیگیری میکنیم.
از طرفی تلاش میکنیم الگوهای موفق مادران و خانوادههای توانمند را معرفی کنیم تا امید و انگیزه ایجاد شود.
مینا نیکانیک افزود: فکر میکنم همین صداقت و ارتباط واقعی با مردم، دلیل اثرگذاری برنامه است و امیدوارم این موفقیت شروع یک فصل تازه باشد.
رادیو تهران بهصورت جدی مسیر تولید محتواهای راهبردی در حوزه خانواده و جمعیت را ادامه خواهد داد و ما هم در «نسل فردا» تلاش میکنیم صدای واقعی مردم و خانوادهها باشیم.