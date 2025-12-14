­مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور با تاکید براینکه سهمیه بنزین تاکسی‌ها کاهش نمی‌یابد، گفت: شهروندان موارد تخلف و افزایش کرایه‌ها را از طریق بازرسان شهرداری گزارش دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مسعود کاظمی اعلام کرد: با توجه به ابلاغیه دولت مبنی بر افزایش نرخ بنزین در بخش سوم به ۵ هزار تومان از ۲۲ آذر ماه، نرخ کرایه تاکسی‌های شهری افزایش نمی‌یابد و سهمیه بنزین این گروه نیز کاهش پیدا نخواهد کرد.

مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشورتصریح کرد: ناوگان تاکسیرانی یکی از پرمصرف‌ترین بخش‌های حمل‌ونقل شهری است و دولت ترجیح داده سهمیه پایه این بخش را حفظ کند.

وی با بیان اینکه تاکسی‌های شهری بنزینی ماهانه ۴۰۰ لیتر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، گفت: در بخش دوگانه‌سوز نیز تاکسی‌های شهری ۲۵۰ لیتر سهمیه پایه بنزینی دارند.