مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان از بومی‌سازی حسگر اندازه‌گیری کلر آزاد آب خبر داد که با پایش هوشمند کیفیت آب، به ارتقای سلامت و صرفه‌جویی ارزی کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اشکان امیرخانی، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان اظهار داشت: مجموعه ما در حوزه‌های تولید پکیج‌های الکتروفورس، پاورساپلای و همچنین استیشن‌های آنالایزر آب شامل سنسور‌های کلر فعال است و با تولید سنسور اندازه‌گیری کلر آزاد آب موفق به اخذ عنوان دانش‌بنیان شده‌ایم.

امیرخانی با بیان اینکه سنسور کلر آزاد آب، کاربرد گسترده‌ای در استخرها، تصفیه‌خانه‌های آب آشامیدنی و صنعتی دارد، افزود: این سنسور با بهره‌گیری از یک فناوری خاص که به‌طور کامل در داخل کشور توسعه یافته، میزان کلر آزاد آب را با دقت بالا اندازه‌گیری می‌کند.

نمونه‌های مشابه این محصول در کشور‌های آمریکا و آلمان تولید می‌شود و قیمت آنها در بازار جهانی حدود ۲۰۰۰ یورو است، در حالی که ما توانسته‌ایم همین محصول را با حدود یک‌چهارم این قیمت در داخل کشور تولید کنیم.

این فعال فناور با اشاره به مزیت رقابتی این محصول ایرانی نسبت به نمونه‌های خارجی، به یکی از چالش‌های اصلی اشاره کرد و گفت: از چالش‌های سنسور‌های وارداتی، خروج سریع از کالیبراسیون به دلیل رسوب بالای آب در ایران است، زیرا استاندارد‌های آب آشامیدنی در کشور با برخی کشور‌های پیشرفته متفاوت است. ما با طراحی یک فناوری جدید و سیستم خودتمیزشونده (اتوکلین)، امکان پاک‌سازی مداوم سنسور را فراهم کرده‌ایم که باعث می‌شود دستگاه همواره در وضعیت عملیاتی و دقیق باقی بماند و فرآیند تعمیر و نگهداری آن نیز بسیار ساده‌تر شود.

به گفته وی، این محصول از سال ۱۴۰۱ به‌عنوان یک محصول دانش‌بنیان به بازار عرضه شده و تاکنون در بسیاری از تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب کشور، از جمله در استان‌های زنجان، همدان، تهران و سایر شهرها، استفاده شده است.

وی گفت این شرکت همچنین در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران مستقر است و در حال انجام اقدامات لازم برای توسعه صادرات محصول از طریق کوریدور‌های صادراتی این مجموعه است.

مدیرعامل این شرکت با اشاره به سابقه صادرات سنسور، گفت: تاکنون به کشور انگلستان صادرات داشته‌ایم و در مقاطعی نیز بازار پاکستان را پوشش داده‌ایم. با توجه به بومی بودن فناوری و استفاده از متریال داخلی، ظرفیت توسعه صادرات این محصول به‌طور جدی وجود دارد.

امیرخانی با تشریح تأثیر این محصول بر زندگی روزمره مردم اظهار کرد: این سنسور نقش مستقیمی در ارتقای کیفیت آب آشامیدنی دارد، چراکه میزان کلرزنی آب باید با دقت بسیار بالا کنترل شود. این دستگاه به‌صورت پیوسته مقدار کلر موجود در آب را پایش می‌کند و از طریق آنالایزر، فرآیند کلرزنی را به‌صورت خودکار و متناسب با نیاز آب تنظیم می‌کند؛ چه در استخرها، چه در تصفیه‌خانه‌های آب آشامیدنی و چه در تصفیه‌خانه‌های صنعتی.

وی افزود: استفاده از این سیستم مانع از تزریق بیش‌ازحد کلر به آب می‌شود؛ موضوعی که در صورت نبود پایش دقیق می‌تواند منجر به افت کیفیت آب، بروز آلودگی‌های پوستی و حتی هدررفت منابع آب شود.

این سنسور امکان مانیتورینگ آنلاین و از راه دور را برای اپراتور فراهم می‌کند و به‌صورت عملیاتی وضعیت کیفیت آب را نشان می‌دهد. علاوه بر اندازه‌گیری کلر آزاد، این دستگاه قابلیت سنجش دمای آب، pH، ORP و کدورت آب را نیز دارد و تمامی این سنسور‌ها توسط تیم داخلی شرکت طراحی و ساخته شده‌اند و روی آنالایزر نصب می‌شوند.

مدیرعامل این شرکت با اشاره به صرفه‌جویی ارزی حاصل از تولید این محصول خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت هر سنسور وارداتی بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار است، در حالی که ما با قرارداد‌های تیراژ بالا و قیمت‌های بسیار پایین‌تر با شرکت‌های بزرگ داخلی همکاری می‌کنیم که این موضوع علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، ظرفیت ارزآوری از طریق صادرات را نیز برای کشور ایجاد می‌کند.