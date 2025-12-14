پخش زنده
یک نمایش خیابانی از چهارمحال و بختیاری به جشنواره سراسری تئاتر بسیج راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،با اعلام دبیرخانه شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج با عنوان سودای عشق، اسامی آثار راهیافته به مرحله نهایی بخشهای خیابانی و صحنهای این رویداد هنری مشخص شد.
نمایش خیابانی «تنم وطنم» به نویسندگی پریسا محسنی و کارگردانی مصطفی حسنی از لردگان به همراه ۱۴ اثر دیگر در بخش خیابانی این جشنواره با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
سازمان بسیج هنرمندان کشور، مرحله نهایی این دوره از جشنواره سراسری تئاتر بسیج را دی ۱۴۰۴ در سه بخش صحنهای، خیابانی و نمایشنامهنویسی و به دبیری سعید نجفیان برگزار میکند تا آثار برتر به دبیرخانه جشنواره بینالمللی فجر معرفی شوند.