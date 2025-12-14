



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رویداد ملی مُهَنّا در شیراز با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

به گفته قادری ، دبیر رویداد، این رویداد با گردهمایی بانوان نخبه مهندسی کشور برای اولین بار در شیراز برگزار شد.

قادری گفت: دراین رویداد آثار و ایده‌های بانوان مهندس از سراسر کشور در دو بخش رزومه‌های بانوان در حوزه‌های مختلف مهندسی مطابق با الگوی سوم زن، و در بخش ایده‌های نوآورانه در حوزه‌های مختلف مهندسی از سراسر کشور جمع آوری دریافت شد.

دبیر رویداد با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ رزومه و ایده به دبیر خانه ارسال شد گفت : بهره وری در انرژی، کمک به اقتصاد زندگی روستایی، آموزش فرهنگ شهروندی، اختراع یک نوع بتن و مصالح مقاوم در ساخت و ساز نمونه‌هایی از ایده‌های نوآورانه دریافت شده در این رویداد بود که تعدادی از منتخبین در قالب کارگاه‌ها و پنل‌های تخصصی رویداد در برخی نهاد‌ها و دستگاه‌ها حاضر شدند و به معرفی ایده‌های خود پرداختند.

نایب رئیس مجلس در این رویداد با بیان اینکه انقلاب اسلامی الگوی سوم زن را به دنیا معرفی کرد، گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری زن نه شرقی و نه غربی، زن مسلمان است که انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را به عنوان الگوی سوم زن معرفی کرد.

نیکزاد با بیان اینکه در نظام لیبرال دموکراسی زن به عنوان کالای مصرفی و در مارکسیست زن به عنوان نیروی کار ارزان دیده شده افزود : در تراز ایران اسلامی و جمهوری اسلامی زن مسلمان به عنوان الگوی سوم زن، زن مدیر، زن متعهد، زن متخصص، زن متبحر، زن در مقام مادر و همسر، زن با مسئولیت‌های اجتماعی متعدد و زن متدیّن شناخته می‌شود و این الگوی زن است که در ساخت تمدّن نوین اسلامی نقش ویژه دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه رویداد مهنّا با گرد هم آوردن بانوان مهندس، بیانیه‌ای پویا از توانمندی جمهوری اسلامی در تراز تمدن نوین اسلامی است گفت: در کشور بیش از ۱۱۰ هزار بانوی مهندس وجود دارد و بانوان مهندس به دلیل غنی‌تر بودن در ذهنیت نظام‌مند، نگاه نکته سنج، دقیق، ظریف، نگاه نوآورانه و کیفی به مسائل و مسئولیت‌ها، حضورشان می تواند یک فرصت راهبرد ملی باشد .

استاندار فارس هم در این رویداد با بیان اینکه ۵۰ در صد جامعه را بانوان تشکیل می‌دهند گفت: در دانشگاه‌ها هم تعداد بیشتری از صندلی‌ها به بانوان اختصاص یافته که ظرفیتی را در جامعه ایجاد کرده‌اند که نمی‌توان نادیده گرفت.

وی به تاکید رئیس جمهور در استفاده از ظرفیت بانوان در مدیریت‌ها اشاره کرد و افزود: در استان فارس ۱۷۷ مدیر بانو و ۴ فرماندار زن معرفی شده و همین مسیر را در راستای گفتمان رییس جمهور ادامه خواهیم داد.

جانشین فرمانده سپاه فجر در بسیج اقشار گفت : هیات اندیشه ورز بسیج مهندسین استان این رویداد را با هدف معرفی توانمندی‌های زنان مهندس و ظرفیت‌های مهندسان اثر گذار در سطح ملی و با همکاری دستگاه‌های متولی امور مهندسی در شیراز برگزار کرد.

در پایان این رویداد از بین ۱۰۰ ایده پذیرفته شده ۱۰ ایده نوآورانه منتخب و از آنان تقدیر شد.