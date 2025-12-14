با ورود پنج فروند هواپیمای پهن‌پیکر بوئینگ ۷۷۷ به ناوگان هوایی کشور، ظرفیت جابه‌جایی مسافران به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هر یک از این هواپیماها با ظرفیتی بیش از ۳۰۰ صندلی، در مجموع بیش از ۲۰۰۰ صندلی جدید به ظرفیت پروازی کشور اضافه کرده‌اند؛ اقدامی مؤثر در مسیر نوسازی ناوگان و پاسخ‌گویی به تقاضای سفر، به‌ویژه در مسیرهای پرتردد.

نخستین پرواز عملیاتی این هواپیماها امروز در مسیر تهران مشهد مقدس انجام شد و به‌زودی در دیگر مسیرهای پرتقاضای داخلی و بین‌المللی نیز به‌کار گرفته خواهند شد.

نوسازی ناوگان هوایی، افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت خدمات به مسافران، از جمله اهداف اصلی این اقدام اعلام شده است.