مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : از اواسط روز چهارشنبه بتدریج استان تحت تاثیر سامانه بارشی فعالی قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری بیان کرد:در بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا روز چهارشنبه پدیده غالب استان مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در اغلب مناطق بویژه جادههای مواصلاتی میباشد. همچنین در این ایام رگبارهای پراکنده و رعد و برق در مناطق شمال، شرق و ارتفاعات دور از انتظار نیست.
وی افزود: از اواسط روز چهارشنبه بتدریج استان تحت تاثیر سامانه بارشی فعالی قرار میگیرد که تا اواخر روز جمعه سبب رگبار و رعد و برق در اغلب نقاط و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.
سبزه زاری گفت : همچنین از اواخر وقت دوشنبه تا اواخر وقت چهارشنبه خلیج فارس طی ساعاتی مواج و سپس تا روز جمعه مواج و همراه با رگبار و رعد و برق پیش بینی میشود.
در شبانه روز گذشته بهبهان با دمای ۲۱.۱ و لالی با دمای ۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۱۸.۸ و کمینه دمای ۱۰.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.