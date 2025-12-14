نمازگزاران مسجد عابدینیه سمنان از آیت الله شاهچراغی که نیم قرن امام جماعت این مسجد بود، به عنوان شخصیتی مردم دار و با محبتی پدرانه یاد می کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، شادروان آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان از سال ۱۳۵۱ امام جماعت مسجد عابدینیه سمنان بود .

مسجدی واقع در میدان شهدای هفت تیر سمنان که نمازگزارانش از پیر و جوان از آیت الله شاهچراغی به عنوان شخصیتی مردمی ، همدل ، خوش اخلاق و خندان و محور وحدت یاد می کنند .

آیت‌الله سید محمد شاهچراغی نماینده سابق ولی فقیه در استان و نماینده سابق مردم سمنان در مجلس خبرگان رهبری شنبه بیست و دوم آذر ماه به لقاء الله پیوست.

مراسم وداع با پیکر این عالم فرزانه ، امشب در مسجد عابدینیه برگزار می شود ؛ در مسجدی که او سال ها بانگ الله اکبر را برای آغاز نماز به زبان جاری کرد .