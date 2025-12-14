پخش زنده
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: نظارت دستگاههای مسئول باید بهصورت جدی بر قیمت و فرآیند توزیع متمرکز باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به اینکه بازار تابع عرضه و تقاضاست، گفت: با تصمیمات درستی که در ستاد تنظیم بازار، بهویژه درباره نحوه توزیع برخی کالاهای اساسی از جمله برنج اتخاذ شده، پیشبینی میشود طی روزهای آینده شاهد وفور این کالا در بازار باشیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی افزود: حذف ارز ترجیحی، مطالبه بخش قابل توجهی از اقتصاددانان کشور برای جلوگیری از رانت و انحصار در واردات بود. طبیعی است که این تصمیم منجر به افزایش قیمت برخی کالاها از جمله برنج شود، اما در مقابل، یکی از مهمترین نتایج آن، شفافسازی و بهبود روند توزیع و جلوگیری از اختلال در بازار است.
رایگانی گفت: در شرایط فعلی، آنچه اهمیت بیشتری دارد، نظارت دقیق بر قیمتگذاری و توزیع صحیح کالاهاست که این موضوع با همکاری دستگاههای متولی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی بهصورت جدی دنبال میشود.
وی با اشاره به نقش مؤثر مردم در کشف و برخورد با تخلفات بازار، از فعال بودن سامانه تلفنی ۱۳۵ خبر داد و افزود: با تدبیر ریاست سازمان تعزیرات حکومتی، سامانه تلفنی ۱۳۵ مجدداً راهاندازی شده تا هموطنانی که امکان ثبت گزارش از طریق سایت یا پیامک را ندارند، بتوانند بهراحتی تخلفات را اعلام کنند.
وی گفت: از شهروندان درخواست میکنیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، احتکار یا اختلال در توزیع کالا، حتی در کوچکترین موارد، بیتفاوت نباشند و حتماً موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ یا سامانه پیامکی سازمان تعزیرات گزارش دهند؛ چراکه بخش قابل توجهی از تخلفات، با مشارکت و گزارشهای مردمی شناسایی میشود.